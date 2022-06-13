國內首見Omicron亞型BA.4和BA.5境外移入個案，有研究指出其傳染力較強，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，初步看來BA.4和BA.5傳染力比BA.1、BA.2增加2到3成，即使曾經染疫拿到「無敵星星」，仍可能出現二次感染，但打過疫苗者還是有一定程度的交叉保護力。

羅一鈞表示，重複感染同一個亞型變異株的可能性很低，但不敢保證說一定沒有；如果有BA.4、BA.5造成社區流行，因為有很強的傳染力和免疫逃脫情況，產生二次感染的狀況應該會提高。

羅一鈞提醒，被外界稱為「無敵星星」的染疫後自然保護力，目前認為只有3個月的效期，「我們不否認確實有重複感染的個案」，但並非多數人產生的狀況；如果多數人染疫後仍出現二度感染，應該是社區主要變異株已經產生轉變了。

羅一鈞認為，目前應該不至於「群體免疫無效」，因為Omicron的效果至少會維持3到4個月，但所有染疫或打疫苗產生的保護力都會衰退，等到變異株產生的免疫逃脫特性蓋過現行流行的病毒株時，就有可能發生下一波疫情，因此需持續監測流行趨勢，也要盡量提高各劑次疫苗接種率，來維持群體免疫效果。

羅一鈞說明，南非從去年12月發現BA.4、BA.5兩個新變異株，但到了今年4、5月才成為當地主流。因此傳播力是否會快速在歐美國家完全取代BA.2，目前看來有這個趨勢，但速度和規模有待觀察；目前兩個新變異株在英國佔比12％到18％，在美國佔比6％到8％，目前皆低於2成，後續走勢還需要再觀察。

新變異株正式進入台灣，是否會導致重複感染的可能性大增？羅一鈞指出，例如從Delta變成Omicron這樣巨大的轉變，有很多不同突變基因，重複感染機會就會大增，而國內疫情從1到3月北部BA.1為主，BA.2以南部為主，到了5月的本土疫情，起初新北中和相關群聚還有出現BA.1，後續大概都是BA.2、BA.3。

初步看來，BA.4、BA.5傳染力比BA.1、BA.2增加2到3成，其中BA.5的傳染力又比BA.4高一點；但傳染力增加幅度都比不上從Delta換成Omicron時，當時是以倍數方式增加。

羅一鈞也指出，目前國外的血清實驗顯示，染過BA.1且沒有打疫苗的人，與BA.4、BA.5做中和試驗，交叉保護力是低的。他強調，同樣都是屬於Omicron，如果有打過疫苗，還是會有交叉保護力，能夠避免感染後續不同亞型的變異株。