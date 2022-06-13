中央宣布5至11歲兒童接種兩劑新冠肺炎疫苗間隔縮短成4至8周，北市規畫選定4所國小作為中型接種站，在18、25日提供集中接種。針對新北作法，新北市副市長劉和然今表示，目前教育局、衛生局已經啟動規畫，大型學校不排除入校施打，9大區的中小型學校擬採分區集中施打方式，目前雙軌同步規畫，將待3條件到位後，向學校公告。

劉和然說，市府施打兒童疫苗會兼顧3個條件，第一個就是間隔周數，這部分中央已找專家討論過，縮短為4周，第二是劑量配發速度、時間表，希望中央讓各縣市政府充分了解，第三是中央要公告施打的正式通知，若3項條件滿足後，市府才會明確知道施打人數、劑量，後續才能繼續安排。

衛生局指出，新北5至11歲兒童有23.5萬人，確診數約5.7萬人，從上月25日至本月10日，完成第一劑接種的兒童約有15.2萬人，其中接種莫德納有4.2萬人、BNT有11萬人。