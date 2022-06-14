美國前國務卿季辛吉日前接受英媒專訪時指出，如今美國現在已經變得比越戰時期還要分裂，「每一屆政府都面臨著反對派堅持不懈的敵意」，同時指出對美國來說，期望中國「西化」不再是一個合理的策略，認為中國未來會變得非常強大，不過它不會選擇「稱霸世界」。

根據觀察者網報導，5月27日剛度過自己的99歲生日的季辛吉，近日接受英國《星期日泰晤士報》專訪，以「99歲的季辛吉：如何避免世界大戰」為題，陳述季辛吉對當前美國政治、中美關係及俄烏衝突等話題的觀點。

季辛吉認為，從越戰以後，美國政治生活中的公開辯論越來越不關注實質內容，而是關注「政治動機和身份」。如今的美國比起越戰時，分裂程度要嚴重得多。他說在70年代早期，（美國）兩黨還有一點合作的可能性，如今這些已經結束了，當前每一屆政府都面臨著反對派的堅持不懈的敵意。

針對中美關係時，季辛吉表示，中美兩國是由兩種互不相容的國內體制治理。對於美國來說，「等待中國變成西方（體制）」的策略已經不可取。他表示當今世界或將面臨一場「新冷戰」，甚至可能比上世紀的「美蘇冷戰」還要危險，因為中美這兩個大國「有著彼此相當的經濟資源」，而人工智慧等技術的出現也使衝突造成的破壞更加可怕。

「我不相信稱霸世界是中國的理念，不過中國未來可能會變得很強大，這不符合我們的利益」，季辛吉說，他毫不懷疑中美兩國如今是競爭對手。

就俄烏戰爭方面，季辛吉表示，俄羅斯的軍事行動是「對世界和平的主要威脅」，認為俄羅斯總統普丁在這場危機中失去了分寸，當前最重要的是如何結束這場戰爭。