高市青年局第一屆星光學院《行銷大師養成計劃》，由知名YouTube創作者「米鹿」教授學員們頻道經營的技巧及秘訣。。（柯宗緯翻攝）

參與青年局第一屆《行銷大師養成計劃》關伊婷學員，利用課程中所學的內容，製作出畫面流暢且具質感的MV作品。 (照片於2021年依防疫規定拍攝)。（柯宗緯翻攝）

看準後疫情時代，職場對新媒體人才需求缺口，高市青年局掌握職場脈動，今年推出第2屆《行銷大師養成計劃》課程與《新媒體行銷管理師》證照考試，力邀百萬YouTuber「臺灣吧」的製作人等重量級講師，提供一條龍培訓計畫，協助青年養成職場即戰力。

自媒體當道，網路社群行銷為成功商業模式關鍵。青年局長張以理表示，數位與後疫趨勢產生業界對新媒體人才需求缺口，此次輔導巨匠電腦、聯成電腦、義守大學與高雄科技大學等單位辦理的《行銷大師養成計劃》課程，皆根據企業實際需求規畫開設「新媒體工具養成班」與「數位行銷基礎班」，進一步搭配《新媒體行銷管理師》證照考試與職缺媒合機制，滿足業界徵才需求與提升青年新媒體行銷職場競爭力。

這次《行銷大師養成計劃》師資陣容邀請擁有108萬YouTube訂閱者的「臺灣吧」製作人、Soundon超人氣播客海苔熊，以及第1屆人氣導師YouTube創作者米鹿擔任「新媒體工具養成班」講師；「數位行銷基礎班」也請業界專業行銷高手傳授實戰經驗與必備技能，全程採線上授課模式。

青年局指出，10月1日辦理《新媒體行銷管理師》證照考試讓學員檢視學習成效，取得通過證書者，未來可以在104人力銀行平台有履歷註記功能，讓企業徵才時可被優先識別，另享有青年局提供的職缺媒合資訊以及參加企業線上面談機會，幫助青年在後疫情時代仍順利與職場接軌。

「有許多專業導師帶領我們是很棒的事！」參與第1屆培訓課程，目前擁有5.6萬粉絲的自媒體創作者城佩希表示，在課程中學習到很多新媒體工具應用技巧，還能與來自不同領域的同學交流激盪出創意火花，參與課程讓我們往更好的方向前進。

青年局進一步指出，除了新媒體培訓課程及認證考試，還設立「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，提供專業攝影錄音空間與器材免費借用，只要是符合資格者完成線上會員註冊，都可免費借用該空間與設備來練習及強化新媒體技能，厚植職場就業競爭力。

《行銷大師養成計劃》課程即日起開放官網報名至7月12日止；《新媒體行銷管理師》證照考試即日起開放官網報名至8月11日止，北中南都設有考場服務考生，早鳥優惠價只到7月14日，歡迎有志往行銷領域發展的青年，把握時間踴躍報名。更多課程、證照考試詳細資訊可搜尋「KTV高雄新媒體人才培育中心」官網或洽詢專人服務（07-7990829林小姐）。