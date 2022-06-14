今年22歲的游宛儒是員林宏仁醫院最年輕的照服員，但其細心程度與服務熱忱可不輸給資深照服員，自崇仁醫護管理專科學校老人服務事業管理科畢業後，學以致用踏入醫院服務長輩。(院方提供／吳建輝彰化傳真)

她說，獲得表揚真的很感謝大家的愛戴，未來有機會的會持續進修，希望能當一名護理師，來服務更多人，也希望能有更多人能夠投入照服行列，一起服務長輩。(院方提供／吳建輝彰化傳真)

游宛儒亮麗的外型笑容高掛，對於照顧長輩工作充滿熱忱，許多受照顧的爺爺奶奶搶爭孫媳婦。(院方提供／吳建輝彰化傳真)

照服員超夯，來自彰化縣員林市年僅22歲的游宛儒，從小在阿公阿嬤的細心照料下長大，對長輩有一份特殊情感，五專畢業後投入照服員工作，亮麗的外型笑容高掛，對於照顧長輩工作充滿熱忱，許多受照顧的爺爺奶奶搶爭孫媳婦，今獲得醫院票選為優良照顧服務員，她說感謝大家肯定，會帶著這份榮耀繼續服務下去。

今年22歲的游宛儒是員林宏仁醫院最年輕的照服員，但其細心程度與服務熱忱可不輸給資深照服員，自崇仁醫護管理專科學校老人服務事業管理科畢業後，學以致用踏入醫院服務長輩，為長輩把屎把尿，細心照顧長輩健康，其耐心、服務態度、熱忱深受長輩喜愛。

游宛儒說，因為從小在家裡跟爺爺奶奶感情很好，看到醫院的長輩就會讓她想起自己的爺爺奶奶，特別親切，時常在照顧長輩時分享他們人生的經驗與夢想，回首過去人生經歷讓她覺得十分有趣，真的覺得長輩非常可愛。

她說，獲得表揚真的很感謝大家的愛戴，未來有機會的會持續進修，希望能當一名護理師，來服務更多人，也希望能有更多人能夠投入照服行列，一起服務長輩。

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋表示，醫院特設每年6月第2個星期二為照服節，來彰顯照服員價值，並進行表揚，宛儒當初透過教育部協助五專畢業生縮短學用落差的展翅計畫媒合，畢業後就到醫院工作，年紀雖輕但服務不打折，有好多長輩都搶著要宛儒當孫媳婦。