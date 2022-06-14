正妹網紅「金湯力」在上海居住13年，於2年前才返台上學，日前她曾發表兩岸文化衝擊看法，包括台北需用現金消費、看不懂公車搭法、要追垃圾車等缺點都被提出討論，結果影片遭大批網友灌爆留言區，為此她發長文談論社交媒體神奇之處，並回應網友要她滾回上海這點，「現在就滾回我最喜歡的南部。」

借用安柏赫德名句，談論社群媒體的雙面刃。(圖/金湯力 IG)

被網友湧入批評後，今（14日）透過Instagram限時動態分享看法，談到社交媒體工具真的很神奇，原本身邊朋友很擔心同事和不熟的人會因此對她有負面看法，但親朋好友只是關心狀況：「和我真正的交談互動過，不是單純隔著屏幕，越是認識一個人，就越難純粹的討厭他。」

隨後她並附上強尼戴普前妻安柏赫德照片，二人同樣都受到大批鄉民指責：「你無法直視我的雙眼還要說出在社群看到的…」不僅大批鄉民辛苦指責，還說到「人就很神奇，網上一個網紅隨便說的話，讓你超憤怒留言罵了一堆，但如果是活生生的人面對面說類似的話，你一樣認同不爽，但卻不至於瘋狂罵她」。

金湯力選在戶外拍攝高鐵照，並針對被砲轟的事回應「大家只要聽到我不喜歡台北，就叫我滾回上海？怎麼不叫我滾回南部？我現在就在滾回我最喜歡的南部(之前有拍影片稱喜愛台南)」，並附上一杯咖啡照片，心情似乎並不受到影響，得出最終結論「社群媒體從未有過公平機制。」