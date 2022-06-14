亞果（7566）遊艇去年每股稅後盈餘1.48元，14日股東會通過保留盈餘，作為未來投資開發用途，同時，通過私募2萬張，作為高雄愛河灣遊艇碼頭、以及台南安平二期開發用途，亞果目前已有5處營運據點，後續將爭取投資台中港遊艇碼頭開發權，朝向打造環島碼頭開發網邁進。

亞果總經理張慶祥14日表示，亞果遊艇2021年營收約3.51億元，年增30.26％，每股稅後盈餘1.48元，比2020年的1.34元，年增10.45％，14日股東會通過不配發股息，保留盈餘以因應充實營運資金、拓展業務為優先。

他說，股東常會同時通過發行最高上限2萬張的私募，從股東會決議日起，一年內分1次到3次辦理，私募資金將作為高雄愛河灣遊艇碼頭B區、以及台南安平遊艇城二期開發用途。

張慶祥指出，亞果目前已有台北內湖、台中南屯（經銷商）、高雄愛河灣、台南安平、澎湖馬公等5處營運據點，後續將爭取投資台中港遊艇碼頭開發權，朝向打造環島碼頭開發網邁進。

他說，在營運業務方面，亞果將持續強化與結合遊艇會及碼頭營運管理、帆船及遊艇租售、代管及維修的軟實力，逐步落實與發展台灣海洋觀光遊憩，期待在產業一條龍的多元經營理念下，再為亞果注入更多豐厚的營收獲利。