歐股周二早盤小漲，投資人搶進購買暴跌的股票，周二泛歐Stoxx 600指數早市持穩，小漲0.24點或0.06%，為412.76點。

周一遭受打擊的銀行股和油氣股出現領漲，而房地產股下跌最多。

瑞銀全球財富管理首席投資長Mark Haefele在一份簡報中表示，美聯準會引發衰退的風險已經加大，未來6個月出現衰退的機會有所上升。

Haefele說，而從歷史上來看，當通膨高於3%的時期，價值型股票多能跑贏大盤，因此看好能源股和英國股市，因為它們都有較多的價值型股票。

在油價上漲1美元之下，油氣股小漲0.7%。

在美國同業甲骨文報出優於預期的財報後，企業軟體公司思愛普也上漲0.5%。

法國IT諮詢公司源訊(Atos)大跌18.7%；該公司宣布執行長離職、將分拆業務，並且出售部分資產。

荷蘭塗料製造商Akzo Nobe跌5%；該公司警告，由於中國的新冠封鎖，歐洲對裝飾油漆的需求疲弱，公司營收將受影響。