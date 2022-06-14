歐股周二早盤小漲，投資人搶進購買暴跌的股票，周二泛歐Stoxx 600指數早市持穩，小漲0.24點或0.06%，為412.76點。
周一遭受打擊的銀行股和油氣股出現領漲，而房地產股下跌最多。
瑞銀全球財富管理首席投資長Mark Haefele在一份簡報中表示，美聯準會引發衰退的風險已經加大，未來6個月出現衰退的機會有所上升。
Haefele說，而從歷史上來看，當通膨高於3%的時期，價值型股票多能跑贏大盤，因此看好能源股和英國股市，因為它們都有較多的價值型股票。
在油價上漲1美元之下，油氣股小漲0.7%。
在美國同業甲骨文報出優於預期的財報後，企業軟體公司思愛普也上漲0.5%。
法國IT諮詢公司源訊(Atos)大跌18.7%；該公司宣布執行長離職、將分拆業務，並且出售部分資產。
荷蘭塗料製造商Akzo Nobe跌5%；該公司警告，由於中國的新冠封鎖，歐洲對裝飾油漆的需求疲弱，公司營收將受影響。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。