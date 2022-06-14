窮出身無法改變，但可以透過後天努力讀書提升階級！有男子在網上分享多年來求學過程，他表示自己是出生在台北民生社區的「窮小孩」，但也因為「窮出身」在研究所讀書兼打工時，卻被教授酸「你沒錢就去工作啊，不要來念研究所！」，讓他日後拿到文憑感到「好噁心、好骯髒」，並認為「窮人是不是就不該享有名校光環」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示是出生在台北民生社區的「窮小孩」，但身邊的朋友家境都不錯，自小是爺爺、奶奶帶大，由於家中是自宅，並認為自己的身分頂多是「清寒」，學費跟任何費用減免幾乎都接近沒有，因此，只能靠自己，或是拜託老師詢問哪裡可申請獎學金。

他提到國小還看不出成績差異，班上成績都名列前茅，直到升上國、高中，成績一下就被有去補習班的朋友超過，直到高3他到處和有補習的同學借教材刷題，要拚頂尖大學，但學測成績出爐只有60幾級分，不能唸到理想科系，去拚指考卻因英文出現嚴重失誤，面臨了重考和讀私立大學2個選擇。

後來選擇讀私立大學的他，在讀書期間瘋狂打工，以及申請書卷獎等獎學金，減低學貸負擔，後來一樣刷朋友的教材，如願重考上某國立大學研究所，但事與願違，研究所教授認為「研究生要專心在學術上」，他認為只靠計畫，還有每個月少的可憐的研究費，只好再去打工賺錢。

他堅信「只是要努力我還是可以跟大家一樣的成功」，豈料，教授確認為他不顧學生本分在外打工，甚至差點要退他「指導」，他苦口婆心向教授解釋，因為家中狀況需要一份穩定工作，卻被教授酸回「你沒錢就去工作啊，不要來念研究所！」。

好不容易熬到研究所畢業，看著這份學歷他感到「好噁心、好骯髒」，並認為自己這麼多年來到底為了什麼走到現在，難道「我很窮！是不是就不該跟那些家裡有能力的小孩，競爭那本身就不屬於我的起跑點」，並覺得「窮人是不是就不該享有名校的光環」。

文章一出，網友紛紛留言表示「教授很爛欸！誰會不想好好讀書，是吃空氣就能做研究喔」、「其實身邊有很多這樣的同學只是你不知道而已」、「不要難過，畢業後賺錢要養家裡」、「窮出身無法改變可是可以透過後天努力讀書提升階級」、「你真的很努力了喔！這麼多年你都咬牙撐過來了」。