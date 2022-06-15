Omicron亞型變異株BA.4、BA.5前天在邊境首度攔截到5例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言進入社區是遲早的事，恐造成下一波疫情，對此，台大醫院急診部臨床教授李建璋表示，BA.4、BA.5將翻轉群體免疫、無敵星星的概念，每個人不停感染新病毒，群體免疫效果將隨之消失。

面對傳染力及免疫逃脫更強大的BA.4、BA.5，羅一鈞指出，邊境檢疫並非滴水不漏，無論是「7+7」或「3+4」，終有幾趴漏接的可能性，而本土主流病毒株轉換成BA.4、BA.5，應該還需要幾個月的時間，才可能造成下一波流行。

據《聯合新聞網》報導，哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床教授李建璋指出，BA.4、BA.5的出現將翻轉群體免疫、無敵星星的概念，產生足夠的變異還是會導致民眾二度感染，原本預估全台3成民眾染疫能形成群體免疫，但變異株一直變異，幾乎是全新病毒，每個人不停感染新病毒，全體免疫效果也就消失。

李建璋指出，新冠病毒幾乎每年都有2到3輪變異，往後可能出現更多新變毒株，因此每年施打疫苗可能成為常態。

感染科權威黃立民也表示，國內雖然有不少人先前接種過追加劑（第三劑），但2、3個月後不論是曾染疫，還是接種過疫苗的人抗體都會下降，預估BA.4、BA.5可能在秋冬9到10月間引起一波流行，最好的預防就是接種第4劑，有次世代疫苗更好，約要在10月之前接種才來得及。