新北市環保局將於9月24日於輔仁大學辦理「111年度新北市環境知識競賽」，即日起至9月15日開放網路報名，競賽分為「國小組」、「國中組」、「高中（職）組」及「社會組」四組，各組前10名分別可獲得新臺幣1,000元至6,000元之獎金或提貨券獎勵，歡迎全市學生及市民朋友踴躍報名參賽。

各組前十名可獲得提貨券或獎金，且各組前5名將代表新北市角逐環境知識全國總決賽。新北市政府提供

環保局指出，競賽題材範圍涵蓋環境教育的八大領域，包括學校及社會環境教育領域、氣候變遷領域、災害防救領域、自然保育領域、公害防治領域、環境及資源管理領域、文化保存領域及社區參與領域，以及「環境教育終身學習網」8部指定影片內容，期能培養市民關注環保議題之習慣、廣泛吸收環境知識，另今年競賽題目也與時俱進提高政府推動政策及環保時事的出題比例，藉以提昇全民環境素養。

本競賽活動採網路報名，學生組由各級學校推派至多5名代表參賽，社會組則為個別報名。各組報名人數上限分別為國小組350人、國中組250人、高中(職)組150人及社會組150人，每組將依報名先後辦理，額滿為止，請至111年環境知識競賽報名網站（http://www.epaee.com.tw）填寫報名表。

各組前十名可獲得提貨券或獎金，第一名獎金為新臺幣6,000元，學生組更加碼第11至20名可獲得500元提貨券獎勵，另各組前5名將代表新北市角逐環保署辦理的環境知識全國總決賽，為新北市爭取最高榮譽及個人豐厚獎金。

環保局歡迎市民踴躍參與、發揮實力，以寓教於樂的方式，一起將環保熱忱、環境知識融入日常，詳細報名資訊可至環保局官網查詢(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=2016)。