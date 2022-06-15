北市府網軍話題延燒，台北市長柯文哲因公務員被叫到議會讀自己的PO文，發火怒嗆台北市議員苗博雅「公務員不是議員作秀的工具」，苗博雅則反駁當時沒有任何議員訕笑羞辱，互相槓上。資深媒體人韋安認為，若公務員上網發表意見有問題的話，那民代等人是否也不應該在上班時間上網PO文、留言。

韋安昨（14）日在臉書指出「公務員上網發表意見為什麼不對？」他認為，若公務員的工作有做完，抽空留言或po文，應仍受自由言論的保障，「他們又不是時時刻刻都要工作的機器人」。

韋安表示，若公務員上網發表意見有疑慮，「那些領納稅人錢的民代，上班或在質詢議場時，是否也不可以上網留言和po文？而且所講的言論，和這些上網發意見的公務員相比，就更沒有檢討的空間？」

因傳出網軍疑雲，北市府13日向議會報告調查結果，苗博雅要公務員當場念出自己的推文內容，引起後續爭議。柯文哲14日怒批，公務員不是議員作秀的工具，如果不站出來保護自己的員工，就不配做他們的長官；苗博雅反駁後今日再度於臉書發文，強調她重新檢視三個小時的專案報告錄影，確認現場並無任何議員「訕笑羞辱」，反嗆柯文哲是認知作戰。