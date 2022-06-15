暨大在制度面也鼓勵教師投入學術研究，以發表高排名、高引用率的期刊論文為目標，近年來暨大的產學合作金額平均達到３億台幣，充分展現教師在研究與產學相關的量能。（暨大提供／吳建輝南投傳真）

大學甄選15日公布個人申請統一分發結果，68所招生大學共有8萬1350人報名，平均招生名額使用率為57.6％，整體總報名人數減少約4072人，但國立暨南國際大學的分發率高達93.09％，是全國第五，校長武東星說，暨大持續努力，可以說是消弭城鄉教育資源差距的最佳實證。

攤開暨大110學年度學士班就學穩定率來看，高達94.47％，而109學年度修讀雙主修的有105人次，修讀輔系的也有130人次，在暨大相當鼓勵跨領域學習與多元發展，在國際、國內的排名屢創新高，也投入經費改建宿舍、校舍、學生餐廳、讓學生有更好的學習環境。

武東星指出，暨大近期參加2022「世界大學實質影響力」評比，在全球309所大學中所提出的792個創新專案，暨大獲得5項世界前50排名的佳績，今年6月初大學聲望調查，在大學校長互評中，也奪得Top10未來十年最具發展潛力大學的殊榮。

另外暨大在制度面也鼓勵教師投入學術研究，以發表高排名、高引用率的期刊論文為目標，近年來暨大的產學合作金額平均達到３億台幣，充分展現教師在研究與產學相關的量能；近年也將觸角伸至地方，結合當地發展振興產業，發展地方創生計畫。

武東星說，暨大雖然深藏在山林中，但在埔里國道6號的便捷交通加持下，加上學校辦學努力，暨大儼然成為山中的一顆明珠，可以說是消弭城鄉教育資源差距的最佳實證，暨大學生選擇一個真正有影響力的心型大學，也相信在同學與學校的努力下，未來能夠攜手再創佳績，帶領暨大在國際發光發熱。