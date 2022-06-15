林姿佑怨小亮哥規定在家不能講電話。（民視提供）

梁赫群（右）苦嘆自己有訂家規，但老婆都沒在遵守。（民視提供）

楊皓如搞不懂老公的強迫症家規。（民視提供）

民視《姊妹靚起來》邀請楊皓如、林姿佑、沈怡岒、維尼媽、律師劉韋廷以及醫藥記者洪素卿，與主持人梁赫群及代班主持人王彩樺分享「婚前自由自在，結婚之後老公管東管西」甚至還訂了一堆家規的話題。

一開場，王彩樺就問梁赫群有沒有給老婆訂「家規」來限制她，沒想到梁赫群先是信心滿滿的回答當然有，但馬上哀怨表示，「老婆Stacey根本沒照規定走，只有『造反』違背而已」，梁赫群強調環保，所以規定兒子洗澡水不能倒要再繼續使用，他笑說小孩很小，洗澡水一定很乾淨頂多有「童子尿」在裡面，還歪樓說問錄影現場還有誰能有童子尿？強調這是很稀有的，讓大家直呼根本是他小氣。

林姿佑透露自己19歲就認識小亮哥，當初老公以為她「文靜不多話」才萌生娶她的念頭，讓大家大笑直呼「妳又不是這種人」，面對大家的揶揄，林姿佑只能哭笑不得。

林姿佑表示小亮哥規定在家不能講電話，平常要交代事情頂多一兩句還可以，如果要聊八卦，小亮哥就會在旁邊比手畫腳，示意要她趕快掛電話；要是碰上製作單位跟對內容，林姿佑都要躲在車上，不然每次電話一響，小亮哥就會「秒停」到她身旁緊迫盯人，讓壓力超大的她忍不住抱怨婚後都沒什麼朋友了。

楊皓如分享老公是很嚴重的控制狂，一起出門的時候絕對不會讓自己開車，即便老公已經喝醉，也寧可叫代駕或是計程車，有一次她想說既然老公已經喝醉了就自己開車回家，也可以省下計程車錢，殊不知一上路老公就立刻酒醒問為什麼是她在開車，最後老公還放狠話：「以後有我在你都不准開車」，奇怪的家規讓楊皓如相當頭痛。