一名林姓男大生和女友及其餘女性友人共同前往某大KTV歡唱喝酒，但卻趁著搭計程車送同包廂初結識的女性友人喝醉，在計程車上狂摸女子屁股，回到家後還躺在女子後方隔衣頂撞，並拉起棉被遮蓋撫摸臀部。女方醒後回想遭性騷一幕立刻報警，法官審理後依性騷擾罪，處拘役30日可易科罰金3萬元，又犯乘機猥褻罪給予緩刑2年機會，支付公庫1萬元

根據判決，林姓男大生於民國110年4月25日6時許，與女友及其友人A女在臺北市某大KTV聚餐後，搭乘計程車返回林男住處途中，見坐在右側的A女因酒醉而趴臥於女友大腿上，竟然趁女友不注意，以間歇式徒手偷摸A女臀部性騷。

之後林男又假意攙扶A女進入住處，將手搭在A女臀部上方數秒進行性騷擾。後等到A女入睡後，林男趁機躺臥在A女身旁，並側躺在她後方，以下體頂她的臀部，還利用棉被蓋住來回撫摸臀部。女方酒醒後想到男方不老實的一面，因此報警。

法官審理後，認為林男與A女初識，亦未交往，竟不知尊重女方性自主權，為逞一己私慾，利用女方酒醉之便，先後猥褻及性騷擾，造成女方精神傷害，迄今也未能與女方和解，但念及林男仍為學生，又是酒後亂性，除隔衣碰觸及撫摸女方臀部外，並未再有其他猥褻行為，犯後始終坦承犯行，因此判處拘役30日可易科罰金3萬元，又犯乘機猥褻罪給予緩刑2年機會，支付公庫1萬元