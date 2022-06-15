苗栗縣政府為提升民眾火災預防意識，15日前往公館宣導分隊長吳瑞雲家中辦理「公館居家防火宣導」，展現廚房火災正確的觀念及處置，除了讓民眾更了解「人離火熄」的觀念之外，也提醒安裝住警器的重要，縣長徐耀昌與公館鄉主席劉冠霆、副主席湛炎慶及消防局長匡夢麟全程觀看演練，過程相當逼真緊湊。

本次實境演練係模擬廚房發生油鍋起火，藉由住警器的警報聲，讓民眾意識到廚房發生火災，跑回廚房發現油鍋起火，此時應保持冷靜，先拿鍋蓋蓋上鍋子，再關閉爐火及瓦斯，最後打開窗戶通風排煙。整個演練過程詳實逼真，猶如真實火災現場一般，也籍由此次活動，教導民眾正確地處理油鍋起火狀況。

縣長徐耀昌表示，自上任以來積極提升整體消防專業能力、增取消防預算、整建消防廳舍及充實消防人力，希望做為消防弟兄強力的後盾。

他說，今天消防局防火宣導中，看到消防局充份展現平時努力訓練成果，大家知道在宣導的過程中並不是每位民眾都能夠耐心的聆聽，唯有透過平時訓練及多方交流才能達到臨危不亂的能力，而今天這場演練，希望能再次提醒各位鄉親，平時即應做好火災預防工作，為了居住安全，應主動裝設住警器並做好平時檢查測試工作，才能在第一時間察覺火災的發生，提早應變。

消防局局長匡夢麟指出，徐縣長上任以來對於消防工作的高度重視下，除了平時舉辦防火宣導活動，來提升大家的安全意識及知識，更透過本次宣導活動，來展現平時訓練有素的宣導能力。

最後，徐縣長感謝消防、義消人員平時無怨無悔的付出，並期勉大家持續堅守崗位，守護民眾的生命財產安全，保障縣民及自身同仁之生命財產安全，以大幅提升本縣執勤能量，持續守護苗栗鄉親平安。