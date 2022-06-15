民進黨今中常會，邀請經緯航太科技董事長羅正方以「台灣無人機產業的戰略發展新局與關鍵契機」為題專案報告；身兼黨主席蔡英文總統裁示，未來，在軍民整合的國防及戰略核心產業上，政府必須扮演領頭羊的角色，提升企業參與研發的動力，帶動民間相關產業發展，達到國防經濟加乘效益，鞏固台灣在全球經濟新趨勢的關鍵地位。

羅正方報告表示，戰略產業應有國家發展產業政策，有效統合國家整體力量；國家應設置無機產業的主責單位，建請行政院整合及串連各部會、國科會、國防部、通訊與數位科技的基礎建設、驗證與實驗場域的建設，全面採用國製無人機，落實國機國造，打造台灣品牌，發展我國成為全球無人機零組件的輸出大國，同時成為亞洲無人機研發基地。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文主席聽取報告後裁示，在烏俄戰爭中，無人機扮演烏克蘭發揮不對稱戰力的重要角色。這幾年來，台灣不斷提升國防自主及不對稱作戰能力，國機國造、潛艦國造都是重要的成果，其中國機國造的部分就包含無人機。

總統說，今年8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，除了打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈，也將結合周邊園區，形成新的產業聚落，帶動地方經濟成長，也創造就業機會。

總統表示，除了國防軍事外，無人機更廣泛運用在農業、災害救助中，也規劃將無人機投入偏鄉山區的物流作業。透過政府協力整合發展，積極拓展無人機的應用層面，加速達成軍民兩用科技發展目標。