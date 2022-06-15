藝人金剛（李信樵）與女星小嫻（黃瑜嫻）交往1年多，上(5)月11日突合體開直播哽咽宣布分手，因為「個性不合」決定退回朋友身分。金剛表示未來將由自己扛起賣雞翅事業，小嫻不會再幫手；但金剛今(15日)卻發文透露他「閃到腰」，不是因為賣雞翅太累，反倒是因為玩樂導致。

金剛跟小嫻上月開直播官宣分手後，小嫻不再幫忙生意，金剛目前獨自在屏東恆春經營賣雞翅副業，也透露現在重心都放在工作，預計月底投入拍戲。沒想到他今(15日)發文透露自己受了傷，黑人問號表示：「到底…..煮雞翅再累也不會閃到腰….背個氣瓶潜個水，就閃到腰了….甘…….這什麼命？擊敗咧…..」，原來他受的不是「職業傷害」，反倒是在工作之餘的休閒時間閃了腰，莫怪他如此感嘆運氣作弄人。

金剛受的不是「職業傷害」，反倒是在工作之餘的休閒時間閃到了腰。（圖／取自金剛臉書）

網友看了紛紛幫他打氣加油兼笑虧：「別擊敗、別擊敗、你不會被擊敗的」、「閃到超痛」、「恆春邱外科打一針就好了」、「厲害， 如何弄到你的眉毛」，原來金剛附圖中的眉毛超有戲。金剛除了在墾丁煮雞翅，有空閒時也會潛水放鬆身心；不過由於小嫻在分手直播中稱，本來雞翅事業就是金剛的，分手後她不會再介入，因此未來金剛打算搬回台北定居，到時恆春這邊則找團隊來幫忙弄雞翅，讓他可以兼顧拍戲主業。

當時在分手直播中，金剛跳針似的哽咽向對方道謝，還忍不住落下男兒淚，小嫻忍不住問：「你哭的點是什麼？」金剛則說：「就很謝謝妳啊。一種畢業的感覺，謝謝老師、謝謝同學這樣子」，語畢兩人立刻又再互相說了聲「謝謝」，37分鐘直播中兩人共計跟對方說了16次「謝謝」。