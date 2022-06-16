俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，西方國家與企業紛紛對俄國祭出制裁，包括金融、貿易等，其制裁規模與力道堪稱史上最大，然而最新一項研究顯示，俄烏開打百日後，俄羅斯靠油氣外銷，依舊暴賺980億美元（約台幣2.9兆元），令人驚訝的是，前7大買家中有5個是挺烏克蘭的歐盟國家，顯見西方制裁傷不了普丁。

半島電視台報導，芬蘭能源與乾淨空氣研究中心（CREA）日前發布最新調查報告指出，俄羅斯軍隊在占領烏東頓巴斯地區進展緩慢，美國與歐盟不斷送出武器和資金，協助烏軍抵禦俄羅斯進攻，同時以史無前例的嚴厲制裁懲罰莫斯科。

6月初，歐盟同意停止大部分俄羅斯石油進口，並規畫今年天然氣進口量減少三分之二。不過目前還沒有禁運。

報告中提到，歐盟國家雖加入制裁俄羅斯行列，卻在俄烏開戰100天之內，依舊從莫斯科購買高達600億美元（約台幣1.78兆元）的油氣燃料，在戰爭這段時間，中國大陸採買金額132億美元高居首位，排名第二至第七的買家當中有5個是歐洲國家。

中國：132億美元

德國：127億美元

荷蘭：84億美元

義大利：82億美元

土耳其：70億美元

波蘭：46億美元

法國：45億美元

印度：36億美元

報告補充說，中國、印度、阿拉伯聯合大公國和法國都擴大從俄羅斯進口油氣燃料，光是印度就占了18%，其中大部分原油提煉為成品油再出口，包括美國與歐洲國家。

6月初，歐盟領袖針對俄羅斯第六輪制裁達成協議，同意在今年底前切斷9成的俄油輸入歐盟，為了獲得匈牙利支持，禁運制裁僅涵蓋海運，陸上油管不在此限。俄羅斯石油出口歐盟約3分之2透過海上油輪運送，另3分之1則是經由德魯日巴油管輸送。