繼疫情指揮官陳時中染疫後，衛福部次長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也相繼確診，昨日由醫療應變組副組長羅一鈞一人開記者會，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書貼出直播截圖說，沒有發生「一髮千『鈞』」的狀況，大讚他應對得宜，能以一擋十，文章引發許多女網友留言，「是台灣首席女婿出道記者會」。

陳志金昨（15）日於個人臉書粉專指出，疫情記者會由羅一鈞獨撐場面，本來不少人擔心他孤「鈞」奮戰，會有「一髮千『鈞』」的情況發生，沒想到YouTube直播旁邊的聊天室，多了很多好評聲浪，像是「羅一鈞的髮型好好看，去哪裡剪的？」、「我也要讓我兒子剪這個髮型」等。

陳志金表示，羅一鈞面對記者的各種疑問，回答得四平八穩，以一擋十，陳志金也特意截圖直播畫面，大讚他應對得宜，令人印象深刻，是「一鈞突起」。

貼文引發不少女網友眼冒愛心留言，「我『女婿』表現得真好，今天知道是他一個人開，我特意打開直播」、「我要留圖下次讓我4歲的兒子剪跟羅副一樣的髮型」、「是台灣首席女婿出道記者會」、「我跟我媽一起看記者會，但她比我還瘋」、「我可以幫羅副洗衣服」、「今天很好啊！我好久沒有從頭看到尾，看完記者會了」。