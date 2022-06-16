豐原分局貼心準備堅固梯子，並在旁保護學童的安全，讓他們興高采烈安心安全的採摘荔枝。（警方提供）

豐原警分局安排轄區啟智協會學童，警察節到警局共享採荔枝的樂趣，過一個很特別的警察節。（警方提供）

「愛自己的小孩是人、疼別人的孩子是神！」昨天是一年一度的警察節，豐原警分局員警特安排轄區啟智協會20名學童，警察節到警局共享採荔枝的樂趣。因小朋友都不敢攀爬，分局還貼心準備堅固的梯子，並在旁保護學童的安全，讓他們興高采烈安心安全的採摘；珍貴的畫面讓他們畢生難忘外，還留下永遠無法抹滅的經驗？「我們曾經到分局跳舞採荔枝耶！」

一般警察節前夕，坊間都會有民間團體到警局慰勞警察單位。豐原警分局為回饋社會，看到分局內纍纍的荔枝掛枝頭，紅的令人垂涎欲滴，想到轄區有啟智協會的學童，警察節何不邀請他們來分局共享採荔枝的樂趣。

20位師生於昨天早上9時興奮的到來豐原警分局，大部分小朋友都不敢攀爬，該分局特貼心準備堅固的梯子，並由人民保母在旁保護，讓他們興高采烈安心安全的採摘。還有帥氣的副分局長與他們同樂，警察姊姊教他們跳舞，這珍貴的畫面，讓他們畢生難忘更回味無窮，「我們曾經來分局跳舞採荔枝耶！」

啟智協會的學童都是18歲以下的孩子，父母親為了照顧他們幾乎無法專心賺錢養家，所以慈善機構白天收容，教會他們生活自理及簡單謀生技能，讓其父母無後顧之憂拼經濟。

豐原警分局長劉安杰說，感謝有這些慈善機構及善心人士，與我們警察共同來營造祥和的社會。所以請他們來分局，讓他們感受警察雖然嚴肅，但也是有溫馨的一面；社會的變遷，鐵漢也要柔情才能順應時代的潮流。