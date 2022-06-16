為籌措電力開發所需資金，台電經常務董事會通過，預定於7月中旬發行111年度第3期無擔保普通公司債151.5億元。

台電表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、興達電廠燃氣機組更新改建計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫及第七輸變電計畫等。

台電指出，本次公司債發行條件有四種，3年期無擔保普通公司債：利率1.65％發行新臺幣56億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。5年期無擔保普通公司債：利率1.70％發行新臺幣63.5億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本二分之一。7年期無擔保普通公司債：利率1.80％發行新臺幣19億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。10年期無擔保普通公司債：利率2.00％發行新臺幣13億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。