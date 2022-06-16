新竹市東大路輪胎行發生縱火8死悲劇，屋主未成年的4名孫子女全部命喪火場，其中2人就讀於新竹市某國小附設幼兒園。新竹市學生校外會獲悉此不幸消息後，立即向教育部請示動用緊急急難慰助金，對該事件中不幸身亡的學生表達慰問。

新竹市學生校外會督導宋怡慶指出，新竹市發生此重大不幸事件，造成2名具有學生身份的孩童死亡，感到非常難過。校方則在獲知死者身份後，第一時間即進行校安通報作業，瞭解目前家屬情況，對在校學生進行心理輔導諮商等措施，以安撫學生情緒。另依據教育部學產基金設置急難慰問實施要點，對死亡學生，每人可申請2萬元急難慰問金，以協助家屬處理善後。

宋怡慶指出，由於死亡學生的父親疑是縱火嫌犯，目前已遭逮捕，而母親也葬身火場，校外會正協助校方釐清目前事件善後家屬情況，即刻請示動用教育部核撥於校外會的緊急急難慰助金，對本次事件家屬實施慰問，並協助處理學生後續問題。