31歲江男懷疑前妻張女另結新歡，去年7月23日凌晨5時許以LINE傳訊給張女質罵「偷吃」，要「燒光妳所有衣服」、「不信，燒給妳看」，張女回訊：「要亂回你家亂」，江男將她衣物搬進浴室放火燒毀，見火勢延燒才以蓮蓬頭灑水滅火。江男辯稱，只想燒衣服，不是要燒房子。法官依公共危險罪判1年4月，可上訴。

張女在2019年6月間與江男離婚，與友人邱女等共租住在中市1間5樓透天厝，江男在2020年7月23日凌晨5時許到她住處，張女在外上班，他因懷疑她另結新歡，以通訊軟體LINE傳送訊息：「燒光妳所有衣服」、「偷吃不承認」等語，張女回訊：「要亂回你家亂」、「我上我的班」。

江男情緒激動怒進張女房間，將她衣櫃裡的衣服搬到浴室的淋浴間內，拍照傳給張女：「信不信我燒給妳看」，情緒激動以打火機點燃衣物，火勢延燒到臥室、衣帽間，燻黑衣櫃等，江男見火勢猛烈，才拿淋浴間蓮蓬頭灑水，與邱女一起撲滅火勢，才未釀成災。

江男到案辯稱，他只是想要燒張女衣物，並沒想燒毀住宅，會將衣服拿到淋浴間燒，就是考量會比較好熄火、不會燒到其他東西，他發現火勢太大後就以蓮蓬頭灑水滅火，還確認火勢撲滅後才離開。

台中地院法官以江男對前妻不滿，以放火燒毀他人衣服的不理性方式發洩情緒，雖在浴室燒衣服，但其他樓層仍有住戶，並與其他建築物相鄰，依放火燒燬他人衣物之公共危險罪，判處徒刑1年4月。