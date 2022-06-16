每位小女生兒時總愛玩芭比娃娃，替娃娃梳頭、換穿漂亮服裝，日前華納兄弟影業驚喜宣布，確定將女孩共同童年回憶，拍攝真人版電影《Barbie》，女主角方面決定由澳洲女星瑪格羅比(Margot Robbie)擔任，今日則再釋出男主角肯尼(Ken)劇照，不過由於該演員年齡有41歲，遭到原著粉狂批：「童年毀了啊」。

華納兄弟影業今(16)日，公開真人芭比電影《Barbie》人物劇照，可見出演肯尼(Ken)的男星是雷恩葛斯林(Ryan Gosling)，照片中，雷恩葛斯林一頭金髮，站在粉紅色的布景前方，對著鏡頭露齒燦笑，外面套上無袖牛仔襯衫和牛仔褲，再將扣子全數給解開，大方敞開結實六塊肌，低褲頭露出內褲，印有Ken字樣。

不少人看見真人Ken造型發表評論：「這個小夥子看起來很酷，強壯又充滿活力」、「我們很期待這部電影盡快上映」不過多數人更在意演員年紀，狠酸：「喔我的上帝啊我的童年毀了」、「你們不能叫一個41歲的人來演Ken」、「我想1個20多歲的男生比40多歲的人適合角色」、「41歲不老但芭比不能是中年電影」。

同樣地，華納影業老早公開女主瑪格羅比(Margot Robbie)，粉絲同樣嫌棄年紀過大、不太適合角色。事實上，《芭比》目前尚在製作階段中，從已公開劇情描述中，為1位住在芭比王國的娃娃，因不夠完美被驅逐出境，在現實世界展開冒險的故事，預計會在2023年7月上映。