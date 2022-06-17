中鋼111年股東常會17日上午熱烈登場，中鋼董事長翁朝棟表示，去年在全體同仁努力打拚下，創造亮麗的成績單，且今年第1季，中鋼合併財報的營業利益率、淨利率及息前稅前折舊前淨利率仍然於亞洲八家主要鋼廠中獨占鰲頭。

翁朝棟強調，中鋼做到了公司規劃配發110年現金股利每股3.1元，股利配發率77.1％，也是亞洲八家主要鋼廠最高的股利發放率，以回報股東長久的支持與肯定。

翁朝棟首先表示，回顧近二、三年來在美中貿易戰、鋼鐵需求不振及成本劇增等多重壓力，加上COVID-19疫情蔓延，引發國際供應鏈危機，全球鋼廠營運面臨嚴峻考驗，紛紛採取因應措施，而決勝關鍵正在於反應速度。

這段期間，中鋼迅速有效打下三大營運基樁－「盤價守得穩、市場轉得快(發展精緻鋼品市場)、成本降得低」，且在面對瞬息萬變的環境及市場波動時，發揮效能，讓公司挺過危機、走出逆境，乃至制勢於先，逆勢成長、持續茁壯。

他指出，同仁們的努力成果，在去年第4季，當中國因應減碳議題實施能耗雙控、秋冬限產時，獲得印證。當時在供給受控情況下，鋼市需求同步趨弱，亞洲主要鋼廠獲利均自去年第3季高點下滑，而中鋼獲利雖稍有回檔但影響有限，績效依然亮眼。

綜觀110年營運績效，中鋼合併財報的毛利率20.35%、營業利益率17.06%、淨利率14.71％、息前稅前折舊前淨利率（EBITDA Margin）25.38％均位居亞洲八家主要鋼廠第一名。而今（111）年第1季，中鋼合併財報的營業利益率、淨利率及息前稅前折舊前淨利率仍然於亞洲八家主要鋼廠中獨占鰲頭；尤其，第1季精緻鋼品銷量12.44萬噸，銷量占比為6.45％，營收占比8.21％，毛利占比13.95％，是本公司獲利的利基來源。

此外，翁朝棟強調，去年股東常會，我曾對各位股東承諾，110年的挑戰目標是「創下建廠50年來歷史新高的稅前盈餘」，在此謹代表中鋼及全體同仁，懷著喜悅與感恩的心向各位股東報告，中鋼做到了公司規劃配發110年現金股利每股3.1元，股利配發率77.1％，也是亞洲八家主要鋼廠最高的股利發放率，以回報股東長久的支持與肯定。