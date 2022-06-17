美升息三碼後，台灣央行16日也宣布升息，台股17日一開盤就殺聲隆隆，不只電子股重挫，正召開股東會的中信金（2891）也同樣下跌。中信金執行副總暨中信銀總經理陳佳文指出，美國聯準會最新會議調高三碼、我國央行也調高半碼，出現了十多年來連次二會議升息，宣告正式進入升息循環，對金控來說是「短空長多」。

陳佳文表示，俄烏戰爭讓通膨加劇、物價上漲，近期美國聯準會將利率調高三碼，我國央行也在16日調高半碼，是十多年來連二次會議調高利率，全球已確定進入升息循環，這對金控來說是「短空長多」。

陳佳文分析，利率上升使資本市場動盪、債券與股票評價出現損失，但對銀行、保險來說，升息對淨利差有很大助益，未來淨利可顯著成長，而壽險有龐大資金，每年有數千億保費收入、投資股票獲利了結後可再投資，以前低利環境下擔心的「負利差」問題可改善，在升息後也能使保險業經營變得輕鬆一點。

陳佳文也指出，2021年中信金控總資產規模突破7兆元稅前淨利達620億元、合併稅後歸屬母公司業主淨利達542億皆創下歷史新高，合併稅後普通股淨值報酬率達13.7％。中信銀去年完成收購泰國LHFG，成為第一大股東、董事會拿下過半席次，而台壽過去幾年策略轉型成功，去年稅後淨利大幅成長40％至231億，創下成立70多年來最好的成績，也成為金控強大的獲利引擎。金控2022年前五月持續穩健，稅前獲利255億、稅後222億元，雖沒有比去年亮麗，但仍穩健強勁。

展望2022年公司發展策略及經營方針。陳佳文表示，將有四大方向，一、將深化小型企業客群經營、強化數位金融發展；二、整合金控資源多元並進擴大海外布局，中信銀是國際布局最完整的銀行，可提供最好的跨境服務。三、強化保險與投資事業經營，台壽將增加保障型產品、外幣保單比重，開拓多元化通路。四、推動永續經營發揮社會影響力，在慈善、教育、體育、藝文、反毒方面持續推動。

股東會也通過2021年盈餘分派案，普通股分派現金股利243億7123萬6961元，每股現金股利1.25元，另外，也通過發行2022年第一次無擔保普通公司債新台幣103億元。

本次股東會也進行第八屆董監改選，新任獨董為楊聲勇、劉長春、許文彥、季崇慧，董事：中信金董事長顏文隆、中信金副董陳國世、中信投信董事陳春克、台銀代表人王秀枝。