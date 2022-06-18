疫情圖示。（羅浚濱新竹縣傳真）

中央18日公布新竹縣新增1243例確診案例，分別為606名男性和637名女性，年齡分布0至102歲，12歲以下197人，65歲以上128人，多數集中18至64歲青壯年佔6成7，目前新竹縣居家隔離1827人，居家照護列管人數7310人。

新增確診個案分布在竹北市410例、竹東鎮245例、湖口鄉164例、新豐鄉122例、新埔鎮74例、關西鎮62例、芎林鄉34例、橫山鄉30例、寶山鄉24例、北埔鄉29例、峨眉鄉8例、尖石鄉29例、五峰鄉12例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案

衛生局表示，湖口仁慈醫院從24日下午3時至5時，於聖母診所旁廣場加開社區接種站，提供各劑次莫德納疫苗共500名額，即日起接受預約，請民眾多多利用。

衛生局並表示，目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月即可接種第4劑疫苗，符合資格長者盡速接種，65歲以上（原住民55歲以上）長輩，打疫苗送禮券、送快篩活動只到6月30日。

兒童莫德納疫苗第2劑已開放施打，只要和第1劑間隔4週以上均可接種，新竹縣合約院所及各衛生所均開設兒童莫德納第2劑專診，家長可利用周末，盡速帶孩子接種疫苗。

新竹縣6到11歲疫苗接種合約院所查詢網址如下：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

或查詢竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

新竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6月24日湖口仁慈醫院社區接種站預約網址：https：／／www.beclass.com／rid=2648ac562a6d667913f6