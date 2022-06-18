32歲男星郝劭文4月1日向小2歲的大陸化妝師女友林寧瑞求婚成功，並於5月20日正式登記成為夫妻，小倆口目前定居杭州，郝劭文除了拍戲外，還會開直播帶貨，林寧瑞有時也會出鏡幫忙，被問到如何平衡家庭與事業，體貼的郝劭文說：「一直覺得伴侶裡留守家庭的那位是更辛苦的，要操心的事情更多、更雜，而且永無止境，我不願獨自承受，也自然不願老婆獨自承受。」透露2人都會出去工作，除了共同賺錢養家外，也會分擔家務事，直呼「一起為這個家努力的感覺很好」。

郝劭文宣布婚訊後，當時林寧瑞曾被網友起底是離過婚的單親媽媽，有個7歲女兒，郝劭文立刻出面回應「我不吃虧，反而賺到了」，並稱正是因為老婆有過一次失敗的婚姻，所以再次步入婚姻時，會更加慎重考慮，「我就是她最好的選擇」，霸氣言論羨煞旁人。而他與林寧瑞的女兒感情也相當融洽，問及是否還有造人計畫？他先是笑喊「我一個人生不出來，要問我老婆」，認為得尊重愛妻的意願，接著表示「有一個女兒已經很棒了，至於要不要更棒、但也更累地再生一個，要過段時間再考慮」。

郝劭文在今年愚人節求婚，5月正式登記結婚。（摘自郝劭文微博）

郝劭文4歲就以童星身分出道，憑藉朱延平指導《笑林小子》、《新烏龍院》等電影聲名大噪，當時片酬甚至不輸一些大明星，小小年紀就擁有千萬身家，但由於中學時父母投資失利，讓他只好半工半讀貼補家用，近年則是把演藝重心轉往大陸，除了演戲外，還開始直播帶貨，主打樸實路線，賣的多為民生用品，加上他溫柔的嗓音，耐心為大家介紹產品，不強迫推銷，但卻能讓網友忍不住狂下單，成為直播界的一股清流，目前抖音帳號已超過800萬名粉絲。

郝劭文甜曝當初會選擇踏入直播界，就是因為跟著愛妻去了杭州，「杭州電商直播厲害，就想那要不做個直播吧。」日前陸媒曾報導他「5秒賣出3500單」、「1個月銷售額高達7600萬人民幣（約3.3億新台幣）」的驚人紀錄，他雖表示不方便透露實際業績，但大方分享自己一天工作的流程，笑喊「我也跟大家一樣每天工作8小時」，其中做功課的時間比開播還長，「下午4點到公司開始（做功課），確認以及深入了解今天和明天要賣的東西，大約7點半結束，休息一下，然後8點播到12點，中間會有半小時下播，簡單開會討論一下有沒有需要改正的地方，有時候如果要拍影片，就會再早一點去」。

郝劭文直播帶貨事業做得有聲有色。（摘自郝劭文抖音）

他也提到最困難的地方在於事前準備，「每一個廠商都覺得自己的商品是獨一無二的，但對於要買東西的人來說，這些差異其實不太明顯，我們要從中挑出並強化這些吸引人的地方」，接著表示廠商往往會強調自己商品的優點、淡化缺點，這個部分他也能認同，不過郝劭文覺得自己有責任去為大家把關，「我是大家買東西到手以前的最後一道防線，必須要把這個功課給做好」，會去確認對方是否誇大其詞，「是不是如他所說，真的那麼厲害，沒有證據的話，我一個字也不能說」，淡化掉的弱點更是他最留心的部分，「會不會有大家非常在意的缺陷呢」，也難怪他被不少網友大讚「賣的東西都有良心」。

而不少明星帶貨常遇到黑粉鬧場，郝劭文反而認為「直播時遇到黑粉酸言酸語是特別開心的事情」，因為他可以直接回擊，對方也沒辦法還嘴，「覺得瞬間變成吵架高手」，不過他也表示重點是要對得起自己良心，才能坦坦蕩蕩。郝劭文也坦言演戲跟直播對他來說都是為了養家糊口的工作，「對得起自己的良心就好，沒有特別喜歡哪一個，最好都有，因為2個工作的感受還滿不同的」，甚至謙虛地表示自己演戲的專業程度還沒有直播高，「但都還有很多還可以更好的地方」。

郝劭文在《新烏龍院》中的討喜模樣深植人心。（摘自郝劭文微博）

郝劭文雖然長大後也演過不少作品，但外界對他的印象還都是以前那個小光頭、戴著鴨舌帽和黑框圓墨鏡的可愛小童星，郝劭文覺得「有自己的戲路，代表這個類型的表演被認可，是一件很了不起的事情」，並不擔心自己被定型，但也希望能多方嘗試，「我一直很懶惰，所以當挑戰來臨時，會更加提醒自己不能怯懦，挑戰完成後，才能安心地繼續懶惰一段時間」，他也解釋懶惰其實不是壞事，「是和自己妥協的一種方式」，讓他可以去思考如何能更有效率地工作，再留下更多可以懶惰的時間，開心直呼「懶惰萬歲」。