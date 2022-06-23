37歲港星傅穎2002年以女團Cookies出道，是影歌多棲全方位藝人，代表作包括《不能哭了》、《花吃了這女孩》、《我和你的如果》等；她的臉蛋逐年進化，從原本清純包子臉變成精緻瓜子臉；近日曬照更讓網友直喊：「蠟像公仔」，覺得她的容貌令人認不出，有進廠維修之嫌。

傅穎近年將演藝重心轉往大陸發展，日前透過小紅書分享拍攝花絮，並寫道：「Ootd（每日穿搭）國風，每次穿旗袍時，我也確信梨形身材走在潮流的尖端」；傅穎對流行時尚感覺敏銳，早在小紅書爆紅追趕IG人氣前，她就曾透過該平台分享對「潛規則」的看法，堪稱小紅書先驅。

傅穎一身純黑底綴白花旗袍入鏡，展現她自豪的「梨形」身材曲線。（圖／取自傅穎小紅書）

畫面中只見傅穎梳起春麗頭，身穿一身純黑底綴白花旗袍入鏡，從正面看去身材玲瓏有致，展現她自豪的「梨形」曲線；一個轉身卻見背後滿是夾子，原來是衣服尺寸不合的修飾；但網友的視線則聚焦在她的五官顏值，紛紛留言表示傅穎的現在容貌令人認不出，似有進廠維修之嫌。

傅穎曾表示不願意靠關係「上位」，拒絕接受「潛規則」。（圖／取自傅穎小紅書）

傅穎去(2021)年曾在小紅書聊「潛規則」，當時她和朋友談到「上位」一事，友人認為只要能夠上位，無論做什麼都可以，但她卻無法接受一口回絕，「這件事情對我來說是OK的話，我應該在很年輕的時候、很小的時候就OK了，也不用到現在快要37歲的時候才OK吧」。此番言論引來曾參與港姐比賽但退選的楊埕認同，說某些女星近年「突飛猛進」，出道兩、三年就受邀上大節目，一夕走紅，反諷：「又不是迪麗熱巴」。