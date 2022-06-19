教育部推動「生生用平板」政策，嘉義市4923部ipad 9已在5月13日配送至全市國中小學，成為全台首個全市達陣的縣市，預計下周能完成載具管理系統安裝及充電車配送作業，所有嘉義市的學校都能直接使用。

嘉義市政府教育處處長林立生表示，生生用平板是用來補助各縣市數位學習的重要政策，嘉義市雖無偏遠學校，但仍有每6班補助1班的比例配置補助數位載具，這次統一採購4923部iPad第9代平板載具，成為全台第一個已完成採購且配送到校的縣市，各校所需的數位內容與教學軟體將陸續再由數位學習推動辦公室依各校需求，再行辦理採購事宜。

林立生說，這次採購項目包含平板電腦、行動充電車及學習載具管理系統，嘉義市政府還特別採購Apple TV等多項周邊設備供各校搭配使用，讓線上教學活動在教室裡進行得更便利。

為了積極推動數位學習，林立生表示，嘉義市數位學習推動辦公室，已成立數位學習輔導團，並從5月份即已經開始辦理數位學習種子教師教學工作坊，另將於7月份起辦理多場次的研習，包含設備管理、基礎操作、數位教室與學科應用等課程，讓全市所有國中小學及私中教師都能在開學前完成數位教學素養的培訓，除此之外，數位辦公室將規畫針對家長的行動載具課程，讓家長也可以更加熟悉行動載具與線上學習。