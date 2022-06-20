「捷運盃街舞大賽」今舉辦記者會。（陳俊吉攝）

「捷運盃街舞大賽」今舉辦記者會。（陳俊吉攝）

「捷運盃街舞大賽」將於8月登場，20日記者會上，3組代言人郭書瑤（瑤瑤）、婁峻碩及B.T.O.D同台推廣賽事，熱衷跳舞，常在社群分享挑戰不同性感舞步的瑤瑤，今受訪表示近期除了勤練舞技，也開始籌備全新音樂作品，瑤瑤說：「今年（新歌）一定會生出來，絕對會讓大家很驚豔。」希望有機會邀婁峻碩合作。

瑤瑤私下很欣賞婁峻碩的創作，「夏天超適合聽他的歌，我又愛去海邊，在海邊聽他的歌感覺超棒，對他的音樂非常有興趣」，一旁的婁峻碩聽聞秒答應合作，被瑤瑤笑虧「說話要算話、演藝圈會說場面話人的很多」，只不過婁峻碩欠了很多歌債要還，雙方合作得再等等。

婁峻碩所屬的「五堅情」將於8月攻蛋，問起演唱會籌備進度，他表示：「肯定是會有舞蹈，因為正在準備演唱會階段不能透露太多，但台北有不同於高雄場的內容。」婁峻碩回想就讀國中時參加社團跳舞從未受過傷，身上一堆舊疾大多是長大後健身受傷造成，前陣子閃到腰剛復原沒多久的他，近日又不慎拉傷脖子。

今年捷運盃街舞大賽將於8月27、28日舉辦排舞賽初賽，比照上一屆規模，於台北市大安路封街舉辦，預計在東區上演一場熱鬧非凡的街舞嘉年華。排舞決賽以及霹靂舞Battle賽則於9月24日在爵士廣場舉行，歡迎各界街舞好手共襄盛舉。