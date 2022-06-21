一名29歲的林姓女子今（21日）凌晨喝得爛醉後，在新北市淡水區撞死駕車失控撞死一名交管人員，國民黨立委江啟臣批，民進黨一再喊話對酒駕零容忍，卻又阻撓相關修法，而酒駕仍屢見不鮮，他因此向總統蔡英文怒喊話：到底要我們容忍到什麼時候？

江啟臣今在臉書痛批，「都說了酒駕零容忍，蔡總統，到底要我們容忍到什麼時候？」，指一早起來看到新聞相當悲憤，又是酒駕致死還想逃逸的案件！他直言，近來可能因為大眾關心疫情，許多酒駕案件都被忽略，其中甚至有肇事者喝到斷片還上路，「不只是藐視公權力，更是罔顧人命」，然而卻仍不見政府破釜沈舟反酒駕！

江啟臣指出，自己過去多次在立院提出反酒駕，今年1月立法院召開臨時會，也要求將酒測超標就沒收車輛和加重刑法的修法列案審議，「很遺憾地，說要酒駕零容忍的執政黨，最後還是利用國會多數否決人民的聲音！」但即便如此，江啟臣保證，自己未來在國會仍會持續關注、推進，酒駕零容忍不能只是口號，「一定要持續推動反酒駕直到真正杜絕為止。」