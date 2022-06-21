中市教育局主祕郭明洲說明，高中職學校實體期末考相關防疫規範。（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

衛生局長曾梓展說明今日疫情。（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

中市新聞局長鄭照新（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

中彰投三縣市已陸續宣布高中職以下各級學校暫停實體課程，採遠距教學直至6月底放暑假，包含中一中在內許多高中學子連署反映，希望取消實體期末考，中市教育局21日重申，尊重各校評量機制，授權由各校決定，考試須兼顧確診學生權益。

副市長令狐榮達強調，高中學期成績計算攸關之後繁星升學權益，大學入學採計成績方式，屬於教育部統一規定，並非地方權責。期末考試應採行何種方式，相信各校經過校內會議討論，綜合評估現場教學與執行方式的彈性，兼顧每位學生升學成績評量的公平性，會做出最妥適的決策；市府將持續督導各校做好防疫措施，在確保兼顧學生考試及學習權益下，進行相關事宜。

教育局主祕郭明洲說明，台中、台南、高雄、嘉義、雲林及南投等縣市均採行遠距教學至學期末，期末考方式都是授權各校決定；台北、新北、桃園等北部縣市已恢復實體授課，學生期末考採實體考試進行。

郭明洲表示，台中市暫停實體課程期間，各校學生學業成績評量，採從寬認定，學生學業成績評量以彈性、多元方式進行，但要求同年級、同科目的所有學生，應具有一致性。

郭明洲說，部分學生因確診無法如期參加實體期末考，經教育局關心協調，中一中校方已開會作成決議，安排在7月進行補考；其他學校也應另訂時間辦理補考，其成績以實得分數計算，不得因故給予差別分數，教育局會督導各校做好校內溝通與防疫措施，保障確診學生的學習權益。

教育局強調，若涉及升學成績計算，學校評估需辦理實體評量考試，由學校在符合防疫規定情況下進行；為維護確診學生應試權益，教育局積極關心協調，已請各校應建立補考機制，落實防疫相關措施，以求兼顧防疫及學生學習權益。