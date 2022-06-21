新北地檢署追查代辦業者鑽交通法規漏洞，勾串員警取締上路行駛已吊扣車牌車輛，開立吊銷牌照舉發單後，至監理單位重新驗車並請領新車牌，合法上路。今（21）日檢調搜索樹林、板橋警分局6名涉案員警住處及辦公處所，新北市警局表示，本案為去年警局主動向地檢署報請偵辦自清，堅守毋枉毋縱立場。

市警局表示，去年8月間接獲檢舉，樹林分局三多派出所5名員警疑似配合代辦業者利用交通法規漏洞，讓違反道交條例第43條（危險駕駛、超速60公里以上等）而遭吊扣車牌6個月、無法上路的車輛，藉由行駛於道路上開出吊銷牌照舉發單，業者即可到監理單位重新驗車並請領新的車輛牌照，讓車輛不用等6個月即可合法上路。

市警局表示，經查5名員警自2020年9月至2021年8月，共經手800多件攔查未懸掛車牌告發案件，疑與代辦業者有對價關係，涉嫌違反貪汙治罪條例，去年10月1日報請新北地檢署指揮偵辦，新北地檢今指揮市調處及市警局共同實施搜索。

市警局強調，接獲檢舉後立即詳查並主動報請地檢署偵辦，同時於去年11月將該法律漏洞函文新北市交通事件裁決處，裁決處於今年1月將問題函文反映交通部公路總局，公路總局已將《道路交通管理處罰條例》第66條部分列修正條文，避免有心人士再次利用規範不足之處得利。

市警局表示，將持續要求各級主管勤教嚴管，一經發現員警違法犯紀徵候，主動查處，依法從嚴究辦，秉持「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現決心以維警譽。