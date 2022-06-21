芒果產季最怕遇到炭疽病等病蟲害，影響賣相與品質，台南市楠西區果樹產銷班第50班班長楊沁涓，3年前與清華大學材料系碩博士創業團隊 「恰口科研＋科技小農」合作田間試驗，透過非化學農藥的真菌類病害防治，提高良率達9成，減少田間折損率，有助提升果農收益。

務農17年的楊沁娟與該農業科技新創團隊合作成立「Charco 科技青農行動團隊」，以提高留農率為方案，榮獲《十大傑出青年基金會》2022社會創新實踐平台計畫團體組傑出獎。

她說，有感於農業人口老化，自己已非青農，但自己仍被視為「青農」，由此可知從農人口的困境。她栽種2甲面積的芒果，從農以來最大瓶頸就是炭疽病、細菌性黑斑，尤其芒果採收一半，病蟲害如果抑制不了，就會大暴發。

她說，雙方合作3年測試驗證，目前實際應用在芒果套袋前噴灑1次，可為果實形成一層保護膜，且果粉均勻細緻，對於提升果農收益，有很大幫助。她舉例，自家芒果以宅配市場為主，以往宅配占總產量6成，導入科技務農後，提高到95％，換言之，良率提升很有感。

團隊指出，這項合作計畫是導入新穎農業應用產品，包含天然植物保護劑、蔬果延熟製劑、天然蔬果採後保鮮製劑、IoT自動化系統等為目標，兼顧農藥減半及提升農民收益。從田間測試經驗得知，以芒果為例，種植期如遇炭疽病等病蟲害，恐影響價格50％至70％，但透過「非化學農藥」物理性防治，可達到真菌類病害防治與農作物保鮮等功效。