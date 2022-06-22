南美館25日將推出「亞洲的地獄與幽魂」特展。（曹婷婷攝）

南美館25日將推出「亞洲的地獄與幽魂」特展。（曹婷婷攝）

台南市美術館與法國凱布朗利博物館合作「亞洲的地獄與幽魂」特展，25日即將開展，由於館方先前曝光殭屍照爆紅，近日已有不少民眾爭相朝聖，結果撲空，有人還因此要求退票，令館方無言。此外，鑒於不少網友打算攜帶桃木劍、糯米前來，館方也提醒，「禁止攜帶棒狀物、食物入場！」

南美館籌備多時的「亞洲的地獄與幽魂」特展將於本周六盛大登場，其中將展出3具殭屍，未演先轟動，本月12日，館方於臉書粉絲專頁上傳一張該展於法國展出時的殭屍照片，預告該展將於6月25日COMING SOON，引起熱烈轉載，火紅程度也讓館方驚喜！

南美館指出，該則消息曝光後，獲得前所未有的熱烈回響，隨之而來包括有網友敲碗要求夜間加場、夜宿南美館等訊息紛沓而至，但館方強調，原本周六就開放參觀到晚間9點，並非夜間加碼，至於夜宿南美館，目前也沒有相關安排。

隨著該展爆紅，近來已有許多民眾南下參觀，但沒有留意展覽時間還沒到，有人入館得知原來無法看殭屍，悻悻然離去，但也有少數遊客因此要求退票，讓館方傻眼。

隨著開展日將屆，館方特別提醒民眾，絕對不要攜帶桃木劍、糯米等物品入場。館方強調，因發現不少網友打趣，欣賞該展可能需要停止呼吸、帶符咒等，還有人打算帶著桃木劍、糯米前來，為此也呼籲，南美館參觀注意事項其中一條載明：請勿攜帶自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等進入展場，糯米為食物、桃木劍與自拍棒、腳架均為棒狀物，同樣不得入場。