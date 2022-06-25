蕭壠文化園區A11藝陣館的《雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地》展覽。（蕭壠文化園區提供／張毓翎台南傳真）

蕭壠文化園區A11藝陣館的《雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地》展覽。（蕭壠文化園區提供／張毓翎台南傳真）

園方設置沉浸式影像劇場，讓民眾體驗有如親臨陣頭開館的震撼。（蕭壠文化園區提供／張毓翎台南傳真）

看展的民眾還有機會將陣頭法器、避邪文物與吉祥籤詩等禮品小物帶回家。（蕭壠文化園區提供／張毓翎台南傳真）

南美館的《亞洲的地獄與幽魂》展覽爆紅，同樣位於台南的蕭壠文化園區搭上話題，趁勢行銷《雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地》展覽，主打「免費收驚服務」，有網友打趣說「早上南美館看鬼受驚、下午蕭壠看神收驚」，還有人笑稱「可以組成台南一日神鬼遊」。

蕭壠文化園區A11藝陣館的《雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地》展覽，去年11月開展，近日搭上南美館殭屍展熱潮，創造新一波的詢問度，還有網友建議推出一日套裝行程，先到南美館被殭屍嚇，末站再去蕭壠文化園區給神明家將驅驚定神。

此次展覽是透過影像作品、數位科技互動及文物展示，呈現台南在地的陣頭文化。園方表示，現場除了有來自佳里震興宮泥塑神像群與神轎、沙淘宮廟宇構材及三五甲鎮山宮吉興堂八家將頭盔、法器與服飾等多樣文物的展示，並設置沉浸式影像劇場，讓民眾體驗有如親臨陣頭開館的震撼。

園方說，《雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地》展期到今年底，開放時間從每周三至周日，早上9點至下午5點，邀請大家進入宋江陣、白鶴陣、婆姐陣、金獅陣、家將團、御前清客的陣頭世界，還有機會將陣頭法器、避邪文物與吉祥籤詩等禮品小物帶回家。