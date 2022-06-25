台南美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》展覽25日開展造成轟動，市長黃偉哲也在臉書PO文感謝南美館同仁的辛苦，還說「我知道你們想看的不只是地獄與幽魂，也是那個坐在籐椅上、無憂無慮看著第四台電影的青春。」

黃偉哲指出，林正英的殭屍系列電影，如同王心凌的〈愛你〉、阿湯哥的〈捍衛戰士〉，都是許多人成長過程中的記憶，至今我們都還記得：糯米不能摻黏米、彈墨線別忘了下面、遇到殭屍記得停止呼吸等。

黃偉哲認為，《亞洲的地獄與幽魂》特展在法國凱布朗利博物館2018年推出，當時已在法國造成轟動，這也是第一次從國內到國外展出，就選擇到台灣的台南市美術館。不只因為台南是眾神之都，能讓來看展的人都會得到保佑，也要感謝南美館同仁們不眠不休的籌備，且承受不小的壓力，非常辛苦

黃偉哲還說，歷經2年多的籌畫，我到展間看到不論是展品位置、打燈方式、導覽說明都非常專業，對生命的反思也能在展覽中感受得到。地獄與天堂，這些議題在藝術、戲劇、美術都有過不同探討，歡迎大家一起到台南欣賞這場文化饗宴，心存善念，一定能受到庇佑。

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