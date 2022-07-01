許多弱勢家庭的孩子，因暑假期間學校停止供應營養午餐而挨餓，台南市政府社會局媒合公益團體推出的「愛心餐食補給站」1日正式開跑，今年共發放4萬2798張愛心餐食券，提供1019名弱勢家庭兒少，可在統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4大超商907家門市，就近兌換66元的餐食，直到8月29日開學前1天。

今天上午台南市長黃偉哲也前往安平區府前路、中華西路1段路口的統一超商，陪同弱勢兒少持券兌換餐食。黃偉哲表示，期待藉由愛心餐食補給站開跑，向市民及大眾展現來自社會企業的愛心，帶給弱勢兒少營養的餐食與成長的力量。

社會局指出，自2016年起，該局即結合民間捐款於每年的寒暑假期間辦理愛心餐食補給計畫，截至今年寒假為止，已累計發放逾33萬張餐食券，有1萬1950人次受益。

社會局還說，愛心餐食券發放的對象，係經該局社工評估有需求的弱勢學童，並不限中低收入戶孩童，每張餐券面額60元，可兌換66元的餐食，兌換內容為便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，逾期無法使用。