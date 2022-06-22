史瓦尼根在美國NCAA大學籃壇表現亮眼，更在拓荒者2017年選秀會首輪第26順位入員，但進NBA後卻無法適應，飽受體重問題，僅3季就結束了NBA生涯。
史瓦尼根生涯先後為拓荒者及國王等隊效力，但3季僅繳出2.3分、2.9籃板成績。
而在2021年史瓦尼根因持有大麻遭定罪，被判180天緩刑，甚至遭前隊友利拉德(Damian Lillard)謾罵點評。
根據外媒報導，史瓦尼根驗屍報告確認死因並無外力介入，判為自然離世。
史瓦尼根在美國NCAA大學籃壇表現亮眼，更在拓荒者2017年選秀會首輪第26順位入員，但進NBA後卻無法適應，飽受體重問題，僅3季就結束了NBA生涯。
史瓦尼根生涯先後為拓荒者及國王等隊效力，但3季僅繳出2.3分、2.9籃板成績。
而在2021年史瓦尼根因持有大麻遭定罪，被判180天緩刑，甚至遭前隊友利拉德(Damian Lillard)謾罵點評。
根據外媒報導，史瓦尼根驗屍報告確認死因並無外力介入，判為自然離世。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。