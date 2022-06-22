史瓦尼根在美國NCAA大學籃壇表現亮眼，更在拓荒者2017年選秀會首輪第26順位入員，但進NBA後卻無法適應，飽受體重問題，僅3季就結束了NBA生涯。

史瓦尼根生涯先後為拓荒者及國王等隊效力，但3季僅繳出2.3分、2.9籃板成績。

而在2021年史瓦尼根因持有大麻遭定罪，被判180天緩刑，甚至遭前隊友利拉德(Damian Lillard)謾罵點評。

根據外媒報導，史瓦尼根驗屍報告確認死因並無外力介入，判為自然離世。