樂天桃猿24日與味全龍戰到12局以2比3吞敗，擔任中心棒次的林泓育個人單場吞下5K，是生涯頭一遭，也是繼陳金鋒、林智勝後隊史第3位，今天賽前談起此事，他不在意5K，更在意的是自己在1人出局滿壘時沒把打者送回來。

龍猿昨天「打好打滿」，今天桃猿打線也做出變動，林泓育退出先發，第4棒則排上朱育賢，捕手張閔勛蹲滿12局，今天輪休，換上嚴宏鈞先發蹲捕。

總教練曾豪駒認為，林泓育吞下5K，這是選手都可能遇到的狀況，「他這2、3場感覺揮擊、跟球節奏沒那麼好，今天先讓他休息一下，調適一下心情。」昨天桃猿幾次得機會剛好都在他這裡斷掉，曾總說：「你沒辦法預期球員每次都使命必達，會把他擺在上面就是相信他，他有一些機會沒把握住沒錯，但不會把責任放在他一人身上。」

本季桃猿中心打線陳俊秀、林泓育、朱育賢長打表現不如過往火燙，外界也有質疑聲音出現，林泓育昨天單場5K、朱育賢同樣5打數沒安打，曾總感受到林泓育身為中心棒次的壓力，「可能在表情上看不出來，但他的確是想為球隊建功，昨天就是沒把握住。」

林泓育被問到昨天的表現，他知道自己一定會成為批評、檢討的對象，「當大家對你有預期時，有這些聲音是很合理的，但我知道我自己在做什麼，一直以來都是朝可以幫助球隊的方向，盡力把自己能力放大。」

昨天吞下5次三振中，林泓育最懊惱的就是3局1人出局滿壘時這一次；本季桃猿賽後都會自發「圍圈圈」檢討，他也自我檢討，「可以用出局數換分數的就是要把握住，這是基礎的東西。」