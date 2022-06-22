來台做第一上市櫃的外國企業KY公司爭議連環爆，民眾黨立委張其祿今天指出，根據2021年資料，110家KY公司有79家在中國，占比高達71.8％，非中國地區僅占28.2％。考量目前兩岸特殊情勢，政府與金管會恐怕已經無力稽查中國KY公司實際營運狀況，主管單位應該加緊腳步修正管理制度，避免投資人權益再度受損。

張其祿表示，2018年康友KY事件肇因於公司財務報告、公開說明書不實，管理階層才能趁機操弄股價，坑殺上萬人。KY公司設點國外、在台灣上市櫃募資，使財務、經營狀況難以查驗。金管會雖然在康友案後補破網，祭出會計師查核從一年一次改為半年一次、縮短資本額達新台幣100億元以上的公司年報申報期限等措施，卻缺乏最重要的實地查核工作。

張其祿說，金管會做法只是將監管KY公司的責任轉嫁給會計師事務所。承辦人員必須實地察看公司、工廠、了解公司負責人歷年的經營實績及理念，才能有效落實監督。主管機關應該提供具體規範，協助會計師執行相關查核、審計工作，依KY公司營運狀況執行有效的查核程序，才能促使KY公司在公開財報上採取適當行動，降低投資人風險。

張其祿指出，2009年馬政府執政時，宣布開放中資來台投資，許多中國企業化身KY股進軍台灣。2021年資料顯示，110家KY公司有79家在中國，占比高達71.8％，非中國地區僅占28.2％。考量目前兩岸特殊情勢，台灣政府與金管會恐怕已經無力稽查中國KY公司實際營運狀況，主管單位應該加緊腳步修正管理制度，避免投資人權益再度受損。

對此，金管會證券期貨局證券發行組副組長陳怡均表示，現行規定若陸資超過30％就不能來台上市，更遑論後續的募資狀況，金管會對於陸資的審查比照投審會，會逐層認定陸資股東是否有控制力。