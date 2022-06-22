麻辣滷品牌「麻十七川滷專売所」年初於遠東百貨竹北店開幕，獨創「鮑魚小麵」獲悉費者喜愛，如今宣布將於23日於桃園南崁登場，最快於7月份落腳台北101百貨。

為慶祝桃園南崁店開幕，即起至7月31日，購買滷味滿199元，即送一碗70元的招牌小麵，買滿399元送價值168元的鮑魚小麵1碗，另外，23日至26日只要消費滿300元即送300元的林三茶研所現金抵用券，讓你吃麻辣還能配茶。

「麻十七川滷專売所」主打滷汁使用花椒、香草、桂皮、草菓及甘草和八角、白荳蔻及茴香等經典十七種中藥秘製而成，是「香大於麻，麻大於辣」的風味。

有別於一般滷味只提供醬油膏做為沾醬使用，麻十七更大方提供麻十七椒麻和川南魚醬等2種特色沾醬汁，讓消費者選擇搭配滷味食用。麻十七讓鮮香麻的花椒香氣衝擊味蕾，挑戰味覺神經；川南魚醬則是未見魚肉，卻擁有魚香，取其香而捨其辣。