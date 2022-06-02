體恤病人養病與家人悉心照料，台南晶英酒店響應台南市政府觀光旅遊局所成立的「復原者聯盟」，希望用健康強身的概念款待疫後終於康復的民眾，即日起至6月30日推出祈運養生「初夏舒心」住房專案，能品嘗由港籍行政總主廚盧偉強嚴選頂級中藥材、燉煮象徵否極泰來的豬腳麵線，更贈送價值1500元、能補元氣的黃金蟲草鮑魚雞湯禮盒，替康復者開啟疫後嶄新的健康生活。

2天1夜的「初夏舒心」放鬆輕旅行專案，讓房客入住寬敞的16坪小西門套房享受度假氛圍，根據台灣民間習俗，吃豬腳麵線除了祝壽另有洗塵的用意，凡生活上遭遇不順或是生病，吃上一碗期許能將厄運化無，順勢轉運，因此每房還贈送2碗由港籍行政總主廚發揮煲湯專才烹煮的豬腳麵線，外皮Q彈、肉質口感軟嫩的豬腳，搭配象徵長壽的麵線，不僅讓房客用美食感受滿滿的在地人情味，還有象徵去除厄運的意義。

台南晶英酒店贈送專案房客原價1500元的「黃金蟲草鮑魚雞湯」常溫禮盒，幫康復者滋補強身。（台南晶英酒店提供）

此外，更聯名在地抗菌專家「歐銀」提供抗菌率高達99.9%的「銀離子抗菌液」，運用來自於天然礦物元素破壞細胞膜與細菌組織，而當細菌失去活性後，銀離子能持續存在，進而達到持久的抑菌效果，加上產品pH值溫和不刺激，成人和兒童皆可安心使用，守護旅客健康。「初夏舒心」住房專案2人成行不含早餐5999元起，於官網訂房加購高鐵再享車票7折優惠。