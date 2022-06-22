加簡CP終於修成正果。（CATCHPLAY＋提供）

熱播BL台劇《正負之間》，本周將迎來精采大結局。上週面臨分手危機的「鄭傅CP」，在最終回預告中，鄭則守單膝下跪與傅理躬在眾人見證下步入婚姻，這是有史以來最突破，唯一劇中CP走入幸福婚姻的BL台劇。

上週劇情相當揪心，鄭則守無預警拋下離職震撼彈，引發更衝擊的轉折，看著沮喪的兒子，鄭爸爸也終於公布與傅理躬的談話內容，原來貼心的傅理躬，一直都在替鄭則守著想，2位父親分別向這對戀人喊話：「多為自己想想，不要被困住，不敢做自己。」、「爸爸想通了，幸福已經在你的眼前了，不要跟我一樣，往後的日子都在後悔，不管你做什麼決定，爸爸都會支持你！」終獲父親支持的2人，毫不遲疑地奔向對方。

有「小金城武」之稱的陽光型男涂善存也將在完結篇中客串，他曾演過BL劇《HIStory4近距離愛上你》的CP角色，表現亮眼，他也特地錄製影片向觀眾打招呼。而本周五的精采完結篇，更多客串來賓也即將驚喜登場。