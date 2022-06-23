十二歲的王心凌曾參加《好彩頭》節目的舞蹈比賽獲得冠軍。（圖／取自華視娛樂臉書粉絲團）

39歲王心凌在陸綜《乘風破浪》的優異表現，讓她再度翻紅，就連綜藝大哥黃子佼，日前都在臉書上轉發兩人昔日合照。當時年僅12歲的王心凌，以本名「王君如」上陶晶瑩主持的華視節目《好彩頭》，在兒童DISCO舞蹈大賽中勇闖10關，奪得獎金台幣5萬元。主持人陶晶瑩也留言回應：「我完全記得！因為她拿到冠軍時，我太興奮了，本來要噴彩帶噴罐為她慶祝，結果我沒注意噴頭方向，噴了自己滿臉，工作人員全部笑翻。」

去年王心凌在演唱會上唱〈愛你〉，全場嗨翻。（圖／本刊攝影組）

2003年以首張專輯《Begin…》正式出道的王心凌，過去曾發生過合約糾紛，但多年來她的拚勁不但讓人有目共睹，也頗讓人心疼，在最新播出的一集《乘風破浪》中，王心凌與譚維維搭擋演唱〈山海〉讓人驚艷，卻有眼尖粉絲發現，王心凌腳上瘀青，走路一拐一拐的，手肘也有受傷痕跡，令人擔心不已。

本刊前年曾直擊王心凌與緋聞男友藍蔚文互動熟稔自然。（圖／本刊攝影組）

而在感情路上走得艱辛的王心凌，2020年4月曾被時報周刊CTWANT曾直擊夜會科技新貴藍蔚文，在台北東區喝補湯，完膳後的兩人，就在路旁上演整理衣衫、伸手撫背的互動。隔年2021年初王心凌小巨蛋開個唱，這位緋聞男友再度現身，他表示是自掏腰包花3800元來看演出，一到場就主動跟王爸爸打招呼，王爸爸也熱情介紹親友們給他認識，但被問到與王心凌之間的進展如何？藍蔚文僅低調表示：「就是朋友啦！不要害我。」

藍蔚文曾被媒體直擊去觀賞王心凌的演唱會。（圖／報系資料照）

不過去年八月王心凌抽空在吃飯的時間和徐若瑄一起開直播，兩人邊吃晚餐邊聊天，話匣子才聊開，徐若瑄就開始幫王心凌徵男友，要她好好介紹一下自己理想的對象，她也大方表示過去沒交過比自己年紀小的，可是她在家裡是照顧人的姊姊，所以在感情上希望能交到會照顧她的人，此話被部分媒體解讀成是掰了藍蔚文，不過一直未獲得證實。而對於婚姻，王心凌也曾經難得鬆口說過：「順其自然吧！有一天還是會啦！我跟小時候一樣，我覺得自己還是會結婚、有家庭的女生。」 相信粉絲都會很希望她能有個好的歸宿。

去年八月徐若瑄和王心凌邊吃飯邊開直播聊天，徐若瑄表示要幫王心凌介紹男友。（圖／取自徐若瑄、王心凌 IG）

對於是否單身一事，王心凌經紀公司表示：「藝人私事我們不回應。」

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