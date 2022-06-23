前年錢櫃KTV大火造成6死慘劇，董事長練台生被依過失致死等罪起訴，台北地方法院認定，有相當理由堪認他有逃亡之虞，雖無羈押必要，但為確保日後審理程序之順利進行，裁定命他從4月17日起限制出境出海8個月，他不服提抗告，台灣高等法院駁回確定。

錢櫃林森店2020年2月起進行增設電梯工程，因疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後決定邊施工邊營業，卻未落實消防防護計畫，4月26日承包商王聖傑將儀器充電引發火災，由於店內現場消防設備未起作用，造成重大傷亡。

台北地檢署認定練台生、王聖傑、林森店經理翁珮雯7人涉有疏失，依《刑法》過失致死罪、違反《消防法》及《職業安全衛生法》5罪起訴，目前台北地院審理中。案發後遭限制出境及出海的練台生，遭台北地院裁定從今年4月17日起延長境管8個月。

練台生不服提抗告指稱，在國內有固定工作及住居所，畢生心血均在台灣，亦無持有他國護照，無任何證據顯示有相當理由足認有逃亡之虞，且訴訟程序進行中充分配合調查，且已具納100萬元之高額保證金，無再限制出境、出海之必要，請撤銷原裁定。

台灣高等法院認為，練台生所犯消防法第35條法定刑為1年以上7年以下有期徒刑之罪，尚有被害人迄今未達成和解，有相當理由認為他有逃亡之虞，駁回抗告確定，延長境管8月。