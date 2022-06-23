北市拚2050淨零排放，22日也於議會上通過「台北市淨零排放管理自治條例」，產發局表示，編列9500萬元追加預算補助服務業汰換節能設備，申請期間自8月1日起至12月30日止，申請補助要點將儘速公布，建議服務業者保留6月23日以後相關汰換文件，以利申請。

產發局表示，今年補助對象包含於台北市辦妥公司行號登記、法人設立、稅籍登記或能證明為服務業者，預定補助項目包含中央空調系統、無風管與接風管空調、辦公室老舊照明燈具、室內停車場智慧照明。

北市府從2018年開始推動「縣市共推住商節電行動」，今年特別爭取追加預算補助服務業者汰換節能設備，盼節電成效再創佳績。產發局表示，補助申請期間自8月1日起至12月30日止或補助預算總額度申請額滿為止，申請補助順序為送件時間。

產發局說明，中央空調系統，需於施工前申請，待核定後才能施工；無風管與接風管空調、辦公室老舊照明燈具、室內停車場智慧照明等，則是先汰換後申請補助，建議業者可先行汰換安裝，再憑6月23日以後開立的發票申請補助。

產業局提醒，申請汰換無風管、接風管空調補助需要文件有：廢四機聯單正本、載明新機型號的發票影本、汰舊換新前後照片、新機產品保證書影本、近一期非營業用戶電費單等文件，服務業者可先準備上述文件，待公告補助要點及申請相關資訊後，再提出申請。