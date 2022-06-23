接種COVID-19疫苗後出現不良反應該看哪一科？台中李小姐去年6月接種AZ疫苗出現不良反應，跑了26家醫療機構後才確診為格林巴利症候群及血栓，今年2月提出疫苗救濟申請，但衛福部迄今仍在收集病歷資料，尚未排入審議。她盼，政府在鼓吹大家打疫苗的同時，疫苗救濟審議部分希望能加快腳步、從寬處理。

立委陳椒華今（23日）上午協助3位受害者召開記者會，揭露她們就醫診治和申請疫苗救濟過程中遭遇的問題與困難，呼籲衛福部應加強並改善疫苗受害者的就醫資訊與流程，協助病患儘早獲得適當的醫療照顧，將疫苗不良反應的傷害降到最低，而在疫苗救濟方面應優化審議流程、加速審查效率、從寬認定，以快速、透明的方式，儘速協助受害者獲得賠償。

李小姐強調，政府的疫苗救濟審查曠日費時，更是非常嚴格，大部分不賠償外，通過的只賠個幾萬塊，對受害者而言，根本無濟於事。打完疫苗產生副作用後，需要花很長時間復健，什麼事都不能做，工作也停擺，飽受身心煎熬。

台南方小姐透過視訊連線說，去年9月初接種AZ疫苗，隔二天出現背麻，就醫未改善，之後數度背痛去急診，但抽血都正常。後來變成脊椎、腰和下背痛，改看神經外科，做核磁共振說非脊椎問題，再改看風濕免疫科，說有可能因疫苗引發免疫系統大亂，但之後吃藥未改善，且痛麻延伸到下半身、骨盆痛，甚至不能動。

台中豐原的M小姐視訊連線說，去年10月施打BNT疫苗3天後出現呼吸困難、發燒、全身無力等症狀，先到地區醫院就醫，後來腿軟無法行走，甚至半邊癱掉，改到台北醫學中心一再被轉診，愈來愈嚴重，折騰很久才發現是周邊神經炎，發現是疫苗病毒攻擊脊髓，直到台中醫學中心才獲得較好的診治。

陳椒華指出，3位受害者都是40多歲女性，在打了第一劑疫苗後發生不良反應，影響工作和生活，雖然症狀不一樣，但就醫過程同樣艱辛，反應出民眾在遭遇疫苗不良反應時，缺乏適當的就醫指引，只能不斷試誤、檢查檢驗、復健，搞得身心俱疲，卻還不知何時能恢復健康，對人生下半場影響甚巨，但政府在疫苗不良反應的就醫和救濟方面之協助卻缺乏完善配套，讓受害者飽受折磨及漫長等待。

陳椒華指出，申請疫苗救濟後立案調查要大半年，之後才能排入審議小組。但去年11月起申請COVID-19疫苗救濟案件暴增，審議塞車問題迄今未獲改善，審議小組1個月才開二次會，每次僅審議約50案，但目前約有8000件申請案，去年僅審議158件，今年迄五月底審議401件，合計559件，遭判定與疫苗無關者高達482件，占86.2％，僅30件（占5.3％）判定相關，47件（占8.4％）無法確定。